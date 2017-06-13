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Сбой на несколько дней произошел в МФЦ Алтайского края

, ИА "Амител"
Был приостановлен прием заявлений на услуги Росреестра

Фото: altairegion22.ru

Несколько дней Многофункциональный центр Алтайского края не принимал заявления на услуги Росреестра из-за сбоя в системе. Об этом ИА "Амител" сообщили в пресс-службе МФЦ. 

"В результате нештатной ситуации, которая произошла 6 июня в 21:07 местного времени в центре обработки данных  в КАУ "МФЦ Алтайского края", произошел сбой в работе информационной системы по оказанию муниципальных и государственных услуг. Прием граждан по приему заявлений на услуги Росреестра был приостановлен. В ходе восстановительных работ работоспособность системы 9 июня была возобновлена. 10 июня прием заявителей осуществлялся в полном объеме в центрах "Мои документы" Барнаула", — прокомментировали ИА "Амител" в пресс-службе центра.

Сейчас прием заявителей осуществляется во всех филиалах МФЦ.

О том, что в работе МФЦ произошел сбой, сообщили в партии ЛДПР. Некоторые клиенты центра обратились с жалобами на неработающую программу регистрации сделок с недвижимостью к депутату Алтайского Заксобрания от ЛДПР Евгении Боровиковой.

"Отказываются принимать документы, а Росреестр напрямую не сотрудничает — только через Центр. Поэтому из-за сбоя множество людей столкнулись с проблемами — невозможно было продать имущество, оформить документы, получить деньги. Власти очень сильно распиарили свое "детище" — МФЦ. Заставили все госорганы работать через него и не смогли обеспечить бесперебойную качественную деятельность", — сообщила Боровикова.

Она добавила, что направила обращение в Министерство труда и социальной защиты Алтайского края.


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Комментарии

13.06.2017 13:59
- гость -

Не сразу Москва строилась.....стерпится, слюбится

0  0
13.06.2017 14:07
Podkop

Только что оттуда. До сих пор не работают

0  0
13.06.2017 14:33
- гость -

Оперативненько)))

0  0
13.06.2017 14:36
User

2 неделя пошла, решить проблему не могут!

0  0
13.06.2017 14:46
- гость -

Обиженный программист базу грохнул?

0  0
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