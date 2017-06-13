Несколько дней Многофункциональный центр Алтайского края не принимал заявления на услуги Росреестра из-за сбоя в системе. Об этом ИА "Амител" сообщили в пресс-службе МФЦ.

"В результате нештатной ситуации, которая произошла 6 июня в 21:07 местного времени в центре обработки данных в КАУ "МФЦ Алтайского края", произошел сбой в работе информационной системы по оказанию муниципальных и государственных услуг. Прием граждан по приему заявлений на услуги Росреестра был приостановлен. В ходе восстановительных работ работоспособность системы 9 июня была возобновлена. 10 июня прием заявителей осуществлялся в полном объеме в центрах "Мои документы" Барнаула", — прокомментировали ИА "Амител" в пресс-службе центра.

Сейчас прием заявителей осуществляется во всех филиалах МФЦ.

О том, что в работе МФЦ произошел сбой, сообщили в партии ЛДПР. Некоторые клиенты центра обратились с жалобами на неработающую программу регистрации сделок с недвижимостью к депутату Алтайского Заксобрания от ЛДПР Евгении Боровиковой.

"Отказываются принимать документы, а Росреестр напрямую не сотрудничает — только через Центр. Поэтому из-за сбоя множество людей столкнулись с проблемами — невозможно было продать имущество, оформить документы, получить деньги. Власти очень сильно распиарили свое "детище" — МФЦ. Заставили все госорганы работать через него и не смогли обеспечить бесперебойную качественную деятельность", — сообщила Боровикова.

Она добавила, что направила обращение в Министерство труда и социальной защиты Алтайского края.