Фото: Погрануправление ФСБ РФ по АК

Памятник "Доблестным пограничникам России" установили в понедельник, 12 июня, в городе Змеиногорске Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по региону.

Отмечается, что памятник установили в городском парке культуры и отдыха. Его открытие было приурочено к 100-летию со дня образования пограничных органов ФСБ РФ.

В пресс-службе отмечают, что монумент изготовлен из красного и зеленого гранита и выглядит как пограничный знак. На его гранях нарисованы российский герб, герб СССР и Российской империи.

Аллею, где установили памятник, также переименовали. Теперь она называется аллеей пограничников.