Фото: vk.com/barneos22

Авария с участием двух кроссоверов произошла в центре Барнаула днем во вторник, 13 июня.

О ДТП сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. "ДТП на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова, пробка по Ленина в сторону площади Октября", — отмечает автор заметки.