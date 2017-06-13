Фото: vk.com/barneos22
Авария с участием двух кроссоверов произошла в центре Барнаула днем во вторник, 13 июня.
О ДТП сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. "ДТП на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова, пробка по Ленина в сторону площади Октября", — отмечает автор заметки.
Комментарии
А светофор не для них работает?????
почему-то бараны за рулем забывают давать преимущество заканчивающим маневр (поворачивающим), поэтому и вынуждены "поворотчики " щемиться на красный и вклиниваться в поток