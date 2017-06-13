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Уголовное дело возбудили в отношении украинского депутата Владимира Парасюка в связи с нападением в прошлом году на генконсульство РФ во Львове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГСУ СКР Светлану Петренко.

По ее словам, расследование дела по факту нападения на консульство, а также надругательства над флагом РФ продолжается. "Одним из фигурантов этого уголовного дела является действующий депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк", — приводит агентство ее слова.

Агентство напоминает, что инцидент произошел на митинге во Львове с требованием освободить Надежду Савченко, которую обвинили в России в причастности к гибели российских журналистов в Донбассе. Внефракционный депутат Рады Парасюк сорвал со здания генконсульства российский флаг, а позже его сожгли.

По словам Петренко, следствие собрало достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что Парасюк 9 марта минувшего года также склонял толпу напасть на диппредставительство РФ. Поэтому СК возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "вовлечение лиц в совершение нападения на учреждения, которые пользуются международной защитой".

Представитель СК отметила, что на Украине Парасюка знают как "неординарную скандальную личность". Он время от времени "напоминает о себе публичными драками со своими коллегами по парламенту, сотрудниками СБУ и МВД Украины, а также является активным участником блокады железных дорог в Донбассе", отметила Петренко.

Отмечается, что СБУ также завела на депутата дело из-за призывов устранить лидера общественного движения "Украинский выбор", представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука. Кроме этого, полицейские Донецка попросили лишить депутата неприкосновенности за оскорбление стражей порядка и попытку спровоцировать драку.