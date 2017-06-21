Среда, 21 Июнь, 09:22

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы выбирали себе профессию?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,58
€ 65,32
Brent
$ 51,5
23°
Обь
309см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 15 летие FM-ПродакшнТрагедия на Ладожском озере Дорожный ремонт – 2017
Новости

Два новых магазина сети RBT.ru открываются в Барнауле

, ИА "Амител"
В честь открытия двух новых гипермаркетов всем покупателям дарят скидки до 30%

Жители Барнаула уже оценили удобство покупок бытовой техники и электроники по низким интернет-ценам в реальных магазинах RBT.ru.

Поэтому компания расширяет свои горизонты и открывает еще два новых гипермаркета.

С 22 по 25 июня гипермаркеты RBT.ru в ТРЦ "Арена" и ТРЦ "Европа" празднуют открытие и дарят скидки до 30%.

В дни открытия можно сэкономить 4000 руб. при покупке стиральной машины HANSA WHB 1038 за 9 990 руб. Вместительный барабан с фронтальной загрузкой на 5 кг и различные режимы позволят постирать вещи даже из деликатных тканей.

Для внимательных читателей в дни открытия компания дарит дополнительную скидку 5%. Поделитесь новостью с друзьями или оставьте E-mail для получения рассылки самых интересных предложений.

Ваша дополнительная скидка 5% на все товары здесь.

Формат работы RBT.ru объединил в себе плюсы традиционного розничного и интернет-магазина. Можно увидеть и проверить технику, получить консультацию специалистов перед покупкой в гипермаркете либо заказать доставку товара через сайт.

Грамотная ценовая политика и уникальный формат реальных магазинов с интернет-ценами позволяют сети стремительно развиваться. В России открыто 80 гипермаркетов RBT.ru в более чем 50 городах. За годы работы RBT.ru завоевал доверие россиян: сеть гипермаркетов посетили уже 10 миллионов клиентов.

Ассортимент RBT.ru – это 20 000 качественных товаров по низким ценам. Компания проводит ежедневный мониторинг цен конкурентов и следит за ситуацией на рынке. Огромный склад на Южном Урале позволяет сокращать издержки и экономить на аренде в других городах. Поэтому RBT.ru предлагает покупателям одинаково низкие цены как в интернет-магазине, так и в гипермаркетах.

22-25 июня открытие гипермаркета RBT.ru в ТРЦ "Арена" (Павловский тракт, 188) и ТРЦ "Европа" (Павловский тракт, 251в).
Режим работы: с 10:00 до 22:00, ежедневно без перерывов и выходных.
Бесплатная горячая линия – 8 800 333 36 17 (круглосуточно)

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
09:14
Итоги шторма: на Алтае без света во время бури остались 12 тыс. человек 0
09:02
Гендиректор БГЭС примет участие в онлайн-конференции на Amic.ru 0
09:00
В Алтайском крае выросла задолженность за газ 0
08:59
Рэпер Prodigy из дуэта Mobb Deep скончался в США 0
08:40
Прокуратура подтвердила смерть устроившего взрыв в Брюсселе мужчины 0
08:30
Правда о гарантиях на имплантацию зубов 0
08:19
Напавших на патруль ОБСЕ вооруженных людей задержали в ДНР 2
08:10
Бестселлеры зерноочистительного оборудования представят на "Дне поля" 1
08:00
Два новых магазина сети RBT.ru открываются в Барнауле 0
07:44
Справороссы готовят новый "абордаж" на социальные законы в Алтайском крае 8
07:26
Агрофорум "День сибирского поля" стартует в Алтайском крае 0
07:03
Дом с аквариумом и баней из кедра продают в Барнауле за 23 млн руб. Фото 2
06:32
Свободу фракциям: ЛДПР хочет изменить систему назначения на работу в АКЗС 0
06:01
Сергей Дугин пообещал через три года в Барнауле "новый" муниципальный пляж 4
05:06
Град, грозы и жара до +33°C ждут жителей Алтайского края 21 июня 0
04:01
Смотрим на потрясающие выступления в "Шоу талантов" в разных странах мира 0
03:08
Сбербанк выявил новый способ хищения денег из банкоматов 4
02:01
Глава рыбзавода пытался прогнать спасателей, ищущих подростков на Ладоге 0
01:06
Российские Су-27 перехватили над Балтикой самолеты-разведчики США 4
00:06
"Мегаград" прошел в Алтайском крае. Видео 0
23:47
По грудь в воде и взрыв мотора: хроники барнаульского урагана 0
23:27
Почти 250 аварийных бригад подготовили на Алтае для борьбы с ураганом 0
22:57
Названа причина масштабного отключения света в Барнауле 11
22:39
Восставший из ада: Алтай восстанавливается после вечернего урагана. Фото 0
21:27
Электричество возвращается в дома барнаульцев 0
21:23
"Надуваем лодки!" Барнаульский ливень и его последствия глазами очевидцев 0
20:39
Стоим колом: транспортный коллапс произошел в центре Барнаула 0
20:19
"Полгорода без света": подробности отключения электричества в Барнауле 2
20:01
Грозовой шторм накрыл Барнаул и отключил в домах электричество. Фото 1
19:45
Песков рассказал, чего Кремль ждет от встречи Трампа и Порошенко 0
19:35
Трагедия на Ладоге, град и третий мост в Барнауле: о чем говорят соцсети 0
19:26
12 жителей Алтая лежат в больницах с подозрением на клещевой энцефалит 1
19:07
Коротко о главном: третий мост через Обь, опасная рыба и рост цен на бензин
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 июня
18:48
Гречка начала дорожать в России 1
18:35
Осторожно, ми-ми-ми: барнаульский зоопарк показал новорожденных поросят 1
18:32
Выплаты за третьего и последующего ребенка на Алтае получили 2,2 тыс. семей 0
18:24
Неизвестный украл медоборудование на 9 млн рублей из московской больницы 0
18:19
Кому может быть предоставлен статус беженца и как его получить? 0
18:09
Песков прокомментировал слухи о возможной отставке Тулеева 1
17:51
Стоп-кадр. Главное – не так, как у всех 0
17:34
Продавец в Якутске заклеил скотчем рот ребенку, укравшему шоколадку 5
17:23
Цирковой медвежонок просидел несколько дней в запертой машине в Москве 2
17:18
Крупный град прошел в Барнауле. Фото 3
17:15
"Надо не рассуждать, а работать": Карлин оценил новый пляж в Павловске 8
17:04
Горожанка негодует из-за кучи строительного мусора в центре Барнаула. Фото 4
16:47
ЕСПЧ признал запрет гей-пропаганды незаконным 8
16:39
Заведующую алтайским детсадом ждет суд за обрушение стены на воспитанников 3
16:24
Алтайская семья в среднем имеет кредитов на 145 тысяч рублей 5
16:12
ГИБДД: жара в Барнауле не вызвала всплеска аварий на дорогах 0
16:02
"Перезапуск" "Ашана" в Барнауле не вызвал ажиотажа у покупателей. Фото 10

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.