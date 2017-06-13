Фото: vanitydrift.com

Изменений правил дорожного движения для мотоциклистов, анонсированных ранее в федеральной прессе, может не произойти.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на представителя вице-премьера Игоря Шувалова, о нецелесообразности изменений высказались в МВД и Минюсте.

Читайте также: Правила дорожного движения в России могут изменить в пользу байкеров — СМИ

Ранее, напомним, мотоциклистам предлагалось выделить свою стоп-линию на перекрестках с интервалом 3-5 метров от автомобильной стоп-линии, а также наделить водителей двухколесного транспорта правом двигаться между рядами.

Судя по всему, острой необходимости в таких новациях в федеральных ведомствах не увидели.