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Видеозапись неудачного испытания модифицированного военно-транспортного самолета ВВС США Lockheed C-130 Hercules, которое закончилось пожаром и выходом самолета из строя, появилась в сети. Об этом сообщает "Российская газета".

Отмечается, что военные США хотели улучшить самолет в начале 80-х годов. Чтобы воздушное судно могло использовать для взлета и посадки маленькие площадки, на нС-130 было решено установить твердотопливные ракетные двигатели, которые бы разгоняли 70-тонного "Геркулеса" при взлете и тормозили при посадке.

Версия транспортника получила индекс Lockheed C-130YMC. Четыре пары ускорителей установили на крыльях и фюзеляже за стойками основного шасси. Столько же двигателей торможения спрятали в обтекателях за пилотской кабиной — перед запуском они выдвигались в рабочую позицию.

Первые прототипы с неполным комплектом ускорителей успешно взлетали и садили на площадках размером с футбольное поле, но полностью снаряженный "Геркулес" повел себя иначе. Так, 29 октября 1980 года после запуска реактивных двигателей во время посадки воздушное судно жестко ударилось о грунт, его правое крыло сломалось, а во втором двигателе разгорелся пожар.

Экипаж транспортника не пострадал, но сам самолет списали, а проект был закрыт.

Газета отмечает, что Lockheed C-130 Hercules является самым массовым транспортным самолетом в истории. Он выпускается свыше полувека и стоит на вооружении 20 стран.