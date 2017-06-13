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Стрельбу открыли на станции городской электрички Унтерферинг в пригороде Мюнхена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральную полицию.

Отмечается, что стрельба произошла во время полицейской операции. В результате инцидента пострадал как минимум один человек. Представитель полиции отметила, что в данный момент ситуация находится под контролем, опасности для населения нет.

Также сообщается, что на место происшествия прибыл полицейский спецназ, задействован вертолет.

По данным городской полиции, стрельба не является террористическим актом.

В федеральной полиции уточнили, что в перестрелке пострадали несколько человек, в том числе сотрудница полиции. Она получила тяжелое ранение, одного человека задержали, передает агентство. "Российская газета" уточняет, что ее ранили в голову, когда страж порядка проверяла пассажиров.

Радиостанция Bayerischer Rundfunk отмечает, что движение составов по этой линии в сторону Унтерферинга временно приостановлено.

Ранее СМИ сообщили, что на станции произошла стрельба, в результате которой мог получить ранения сотрудник правоохранительных органов. Эта информация пока подтверждения не получила.