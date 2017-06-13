Фото: пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин воздержался от оценок деятельности Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.
"Я не считаю себя вправе давать какие-то серьезные оценки ни деятельности Горбачева, ни личности Ельцина", — прямо заявил глава государства во время интервью режиссеру Оливеру Стоуну.
Как сообщает Lenta.RU, Путин также отметил, что заслуга первого и единственного президента СССР заключается в том, что он ощутил необходимость перемен.
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Относительно Бориса Ельцина президент сказал, что до сих пор не знает, почему его предшественник выбрал в качестве преемника именно его.
Комментарии
Дряхлеющий альфа самец никому не интересен
И именно по этой причине, ты первым залез отметиться?
Зачем ты себя обманываешь?
13.06.2017 15:55
- гость -
+100500.
про этого гостя анекдот есть. он бежал за девушкой 15 км, чтобы сказать, что она ему безразлична.
Как не дал оценки? Оба награждены государственными наградами
Ельцин:
Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (12 июня 2001 года) — за особо выдающийся вклад в становление и развитие российской государственности
Горбачёв:
Орден Святого апостола Андрея Первозванного (2 марта 2011 года) — за большой личный вклад в укрепление мира и дружбы между народами и многолетнюю плодотворную общественную деятельность
Орден Почёта (28 февраля 2001 года) — за большой вклад в развитие демократических преобразований и в связи с семидесятилетием со дня рождения
Это и есть оценка их "достижений".
таки новость за главного редактора будете помещать господа журналисты? банфакс уже поместил, давайте тож не отставайте, охота знать все из первых уст!
Горбачева постоянно критикует в том числе за неподписание договора о нерасширении НАТО.
Наш президент очень деликатен в оценках других людей.
Хороший он человек и сделал для страны наверное всё что было в его силах.
Люди всегда считают что другие работают меньше их, но это как правило оценки дилетантов .
Относительно Бориса Ельцина президент сказал, что до сих пор не знает, почему его предшественник выбрал в качестве преемника именно его.
(моя субъективная точка зрения)
Скромничает Владимир Владимирович.В силу такта ли,в силу профессионального этикета (я о прошлом В.В.),но знает,почему ебн."избрал" его "приемником".Я полагаю,что ельцин осознавал свои косяки (че уж там,буду говорить,как есть),и выбрал на тот момент,едва засветившегося на "Олимпе",невзрачного(для всех) первого попавшегося,в надежде,что тот заведет страну в еще более темное будущее,и,типа народ,будет оценивать времена ельцина,ни совсем уж в мрачных тонах!Но,на наше счастье,"спасатель от коммунистической заразы,и "водитель" в земли "цивилизованные" промахнулся!Ему бы нынешнему сковородо-сидельцу,надо было выбрать рыжего,и тогда народ,может быть,и поминал бы его,как единственного и неповторимого.