Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин воздержался от оценок деятельности Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.

"Я не считаю себя вправе давать какие-то серьезные оценки ни деятельности Горбачева, ни личности Ельцина", — прямо заявил глава государства во время интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

Как сообщает Lenta.RU, Путин также отметил, что заслуга первого и единственного президента СССР заключается в том, что он ощутил необходимость перемен.

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Относительно Бориса Ельцина президент сказал, что до сих пор не знает, почему его предшественник выбрал в качестве преемника именно его.