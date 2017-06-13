Активист ЛДПР в Славгороде Иван Фишер обнаружил, что на сайте местного городского Собрания депутатов не опубликованы сведения о доходах.

По данным ЛДПР, депутаты публично не отчитывались о доходах, расходах и об имуществе (в распоряжении либерал-демократов есть документ, подтверждающий отсутствие сведений о славгородских депутатах в сети Интернет, заверенный нотариусом).

И действительно, найти эту информацию в разделе "городское Собрание депутатов" на официальном сайте администрации Славгорода не удалось. Там вообще нет актуальной информации о действующем созыве.

По федеральному закону с 2016 года все местные депутаты обязаны отчитываться о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера. Такие сведения должны быть опубликованы на сайте представительного органа.

"Я направил в Славгородский городской суд соответствующее исковое заявление. Однако судья Елена Нелина вынесла определение об отказе в принятии иска, так как действия представительного органа и депутатов якобы не нарушили мои права, свободы и законные интересы", — цитирует пресс-служба партии активиста ЛДПР Ивана Фишера.

Депутат Алтайского Заксобрания от партии Евгения Боровикова обратилась в прокуратуру Алтайского края с просьбой провести проверку Славгородского Собрания депутатов.

В самом городском Собрании на вопрос корреспондента ИА "Амител" ответили, что сведения за 2016 год пока не размещали, но объяснять причину не стали.

"Ну вот как суд будет, так и разместим", — так ответили ИА "Амител" в горсобрании и, не представившись, положили трубку.