В институте экономики и управления ведут набор по направлениям "Экономика" (профили: "Финансы и кредит", "Мировая экономика и международные отношения"), "Менеджмент" (профили: "Производственный менеджмент", "Управление малым бизнесом", "Менеджмент в сервисе и туризме"), "Государственное и муниципальное управление" и специальности "Экономическая безопасность" (специализация: "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" и "Судебная экономическая экспертиза"). Стоимость обучения на первом курсе составит 82 500 рублей, причем возможна посеместровая оплата.

Зачисление будет осуществляться по результатам ЕГЭ по математике (профильного уровня), обществознанию и русскому языку. Прием документов для поступления в институт экономики и управления АлтГТУ на обучение на очной форме будет осуществляться с 19 июня до 19 августа, на обучение на заочной форме – до 15 сентября.

В приемной комиссии вуза напоминают, что при подаче заявления о приеме поступающие должны предоставить паспорт, оригинал или копию документа об образовании. Зачисление поступающих будет осуществляться после заключения договора об оказании платных образовательных услуг в три срока – 14, 21 и 31 августа, в зависимости от даты внесения первого взноса по оплате.

"С первого года обучения мы своих студентов вовлекаем в практическую, а затем и в производственную работу. Учебный процесс построен таким образом, чтобы совмещать экономическую теорию с преподаванием технологических основ производства практически всех отраслевых сфер. Это большое преимущество для студентов на рынке труда, – говорит Ирина Сычева, директор института экономики и образования АлтГТУ. – Президентская программа подготовки управленческих кадров – это наша уникальная программа, поскольку ведется она только нашими преподавателями и только в нашем университете. Далее, "параллельное" экономическое образование, столь популярное у студентов-технарей, программа оценки бизнеса и МБА – администратор бизнеса. По сути, этот огромный объём практической работы коллектива института и помог нам сохранить и специалитет, и бакалавриат".

Телефон приемной комиссии АлтГТУ: 8(3852) 29-07-29