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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 313,77 миллиона рублей на финансирование реконструкции правобережных очистных сооружений канализации города Улан-Удэ. Документ, который был подписан 9 июня, размещен на сайте кабмина, передает ТАСС.

В справке говорится, что бюджетные ассигнования на предоставление субсидии Республике Бурятия выделяются из резервного фонда правительства министерству строительства и ЖКХ России.

На сайте правительства уточняется, что реконструкция предусмотрена федеральной целевой программой "Охрана Байкала и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы". Данное решение позволит сократить объемы сбросов сточных вод в озеро, что приведет к улучшению экологической обстановки в городе.

Отмечается, что документ рассмотрели и одобрили на заседании российского правительства 8 июня текущего года.