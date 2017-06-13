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Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин призвал своих подчиненных усилить работу по борьбе с незаконным и самовольным строительством.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, данный вопрос рассматривался в ходе еженедельного совещания руководителей муниципальных служб. Речь шла в том числе и о возведении многоквартирных жилых домов, которые строятся под видом индивидуального жилья.
По словам Сергея Дугина, те граждане, которые приобретают квартиры у недобросовестных застройщиков, начинают испытывать проблемы с недостаточными мощностями энергоресурсов, сталкиваются с нехваткой парковок и отсутствием должного благоустройства.
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Кроме того, было заявлено, что самоволки создают проблемы и иного рода, когда они возводятся на инженерных сетях и в санитарно-защитных зонах.
"Необходимо более тесно взаимодействовать с надзорными и контролирующими органами, усилить разъяснительную работу с населением, чтобы свести к минимуму факты незаконного строительства, защитить горожан от недобросовестных застройщиков", — подчеркнул Дугин.
Что касается статистических данных, то начиная с 2014 года по май текущего года в краевой столице было выявлено 136 объектов самовольного строительства.
Резюмируя, сити-менеджер Сергей Дугин дал поручение активизировать работу районного звена архитектурной службы, направленную на пресечение появления новых "самоволок".
Комментарии
А кофейня пкред ЦУМом законно построена???
а дом на костях, в парке БМК тож законно строили?
как г-н Дугин уважаемый будет бороться за выполнение плана по объему ввода жилья в Барнауле на этот год, если ему краевые чиновники мешают?
"усилить разъяснительную работу с населением" ))) может не давать разрешение на строительство?
Что-то господин Дугин в последнее время слишком много размышляет о том, что ему не положено как главе города. вместо муниципальной собственности он лезет в краевую: то доступная медицина, то теперь вот застройки незаконные. странно, Может быть выборы скоро?
А "законные" многоэтажные постройки тоже на 10 сотках земли максимум. Парковок нет, двор отсутствует.
выявлено 136 объектов самовольного строительства.
как простым людям проверить что постройка незаконна?