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Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин призвал своих подчиненных усилить работу по борьбе с незаконным и самовольным строительством.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, данный вопрос рассматривался в ходе еженедельного совещания руководителей муниципальных служб. Речь шла в том числе и о возведении многоквартирных жилых домов, которые строятся под видом индивидуального жилья.

По словам Сергея Дугина, те граждане, которые приобретают квартиры у недобросовестных застройщиков, начинают испытывать проблемы с недостаточными мощностями энергоресурсов, сталкиваются с нехваткой парковок и отсутствием должного благоустройства.

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Кроме того, было заявлено, что самоволки создают проблемы и иного рода, когда они возводятся на инженерных сетях и в санитарно-защитных зонах.

"Необходимо более тесно взаимодействовать с надзорными и контролирующими органами, усилить разъяснительную работу с населением, чтобы свести к минимуму факты незаконного строительства, защитить горожан от недобросовестных застройщиков", — подчеркнул Дугин.

Что касается статистических данных, то начиная с 2014 года по май текущего года в краевой столице было выявлено 136 объектов самовольного строительства.

Резюмируя, сити-менеджер Сергей Дугин дал поручение активизировать работу районного звена архитектурной службы, направленную на пресечение появления новых "самоволок".