Фото: Екатерина Шеверева, Amic.ru

Первый в истории открытый чемпионат по дуатлону "Кубок Веландии" прошел в Барнауле в День России. Участниками яркого спортивного мероприятия стали 68 человек, которые заранее отправляли заявку. Среди них, к слову, оказался пятикратный чемпион мира по зимнему триатлону Павел Андреев, который не только быстрее всех бегал, но и крутил педали. В целом состав участников был довольно внушительный. Впрочем, для местных любителей дуатлона подобные соревнования стали приятным сюрпризом. Об уровне стартов свидетельствуют и результаты заездов — только одного участника судьи сняли с дистанции, да и то за нарушение правил. Другие же показали довольно неплохое время, и от лучшего времени заезда их не отделяла пропасть.

Организаторами чемпионата выступили комитет города по физической культуре и спорту и сеть магазинов товаров для спорта и активного отдыха "Спортландия" и "Веландия". Причем спортсмены соревновались сразу в четырех категориях: юниоры, женщины, а также мужчины, которых поделили на тех, кому нет 30 лет, и старше. В качестве трассы был выбран проспект Ленина в Барнауле, который на время гонки перекрыли. На первом этапе участники бежали пятикилометровый кросс, по ходу которого определилось несколько фаворитов. Потом спортсменам на велосипедах пришлось преодолеть 20 километров. Под самый конец стартов участникам необходимо было пробежать еще 2,5 километра, которые после долгой дистанции на велосипеде показались невероятно сложными.

Лучшее время показал пятикратный чемпион мира по зимнему триатлону Павел Андреев. Он прошел дистанцию за 1:01:44 — это лучшее время среди всех участников. Ближайший преследователь – Еловский Петр – пришел к финишу с результатом 1:05:13. Организаторы отмечают, что электронная система фиксации времени, которая впервые использовалась в барнаульских соревнованиях, позволила определить точное время прохождения каждого из этапов. Все данные отражены в финишном протоколе — это позволит участникам проанализировать свое выступление и скорректировать работу на дистанции в дальнейшем.

Самым старшим участником стал 66-летний Александр Величкин. Общий призовой фонд турнира составил более 100 тысяч рублей. Причем главный приз — новенький велосипед Format 1412 — достался победителю Павлу Андрееву. Кроме того, сертификаты на общую сумму 66 тысяч рублей получили все участники, которые показали лучшее время в своей категории.

Организаторы планируют сделать подобные соревнования регулярными. Так, уже осенью пройдут очередные старты в Барнауле. Причем судьи прислушались к пожеланиям участников и готовы внести некоторые нововведения.