Губернатор Алтайского края Александр Карлин дал развернутое интервью изданию RNS, где сообщил, что конгломерат Lotte Group из Южной Кореи может локализовать производство косметики на территории региона. Александр Карлин подчеркнул, что в корейской и японской косметике используются чистые природные компоненты, поэтому она очень качественная и дорогая.

"Мы активно приглашаем иностранный капитал к сотрудничеству. В настоящее время проявляют интерес южнокорейские компании. Им интересны фармацевтическая, кондитерская, косметическая отрасли и парафармацевтика", — сказал Александр Карлин.

Губернатор Алтайского края добавил, что регион соответствует всем требованиям в плане экологии. По его словам, вопрос локализации производства косметики на территории края сейчас очень серьезно изучается.

"В последнее время Lotte Group развивает мужскую косметическую линейку, к тому же в мире новый тренд — детская косметика", — сообщил губернатор.

Кроме того, в интервью Александр Карлин рассказал о том, как исполняют майские указы президента в Алтайском крае, почему в регионе не гонятся за резким увеличением турпотока, а также о растущем объеме сыроварения и способах разрешения проблем в ЖКХ.