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Компания из Южной Кореи собирается производить косметику в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Об этом заявил губернатор Александр Карлин

Губернатор Алтайского края Александр Карлин дал развернутое интервью изданию RNS, где сообщил, что конгломерат Lotte Group из Южной Кореи может локализовать производство косметики на территории региона. Александр Карлин подчеркнул, что в корейской и японской косметике используются чистые природные компоненты, поэтому она очень качественная и дорогая.

"Мы активно приглашаем иностранный капитал к сотрудничеству. В настоящее время проявляют интерес южнокорейские компании. Им интересны фармацевтическая, кондитерская, косметическая отрасли и парафармацевтика", — сказал Александр Карлин.

Губернатор Алтайского края добавил, что регион соответствует всем требованиям в плане экологии. По его словам, вопрос локализации производства косметики на территории края сейчас очень серьезно изучается.

"В последнее время Lotte Group развивает мужскую косметическую линейку, к тому же в мире новый тренд — детская косметика", — сообщил губернатор.

Кроме того, в интервью Александр Карлин рассказал о том, как исполняют майские указы президента в Алтайском крае, почему в регионе не гонятся за резким увеличением турпотока, а также о растущем объеме сыроварения и способах разрешения проблем в ЖКХ.


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