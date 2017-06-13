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Автомобилистов предупреждают об ограничении движения на дороге Барнаул — Косиха, которое будет действовать 15 и 16 июня.

Как сообщили в краевой ГИБДД, закрытие проезда на участке "полевой район – Барнаул — село Косиха – полевой район" для всех видов транспорта связано с плановым движением военных колонн.

Ограничения будут действовать 15 июня с 15:30 до 18:30, 16 июня — с 05:50 до 08:50.

Водителей просят с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с ограничением движения.