День России

12 июня вся страна праздновала День России. Авиа- и мотошоу, путешествие в прошлое, спортивные мероприятия, концерты звезд и праздничные салюты — как россияне отмечали этот праздник, смотрим в фотоподборке из Instagram.

#временаиЭпохи#москва#деньРоссии#2017 A post shared by Елизавета Маркова (@markova_lizabeth) on Jun 13, 2017 at 1:23am PDT

Праздник дружбы народов ☀️ У вас в городах проводятся такие дни, когда в одном месте собираются все представители разных национальностей и рассказывают о своей культуре? ____________________ #я #мужмоеймечты #праздник #дружбанародов #деньроссии #лето A post shared by Айри из Сибири ♊️, НВ 86 🇷🇺 (@air_.i) on Jun 13, 2017 at 1:31am PDT

#деньРоссии A post shared by 🍓 Victori 🍓 (@knopka_team) on Jun 13, 2017 at 1:34am PDT

День России 🎆🎇🎉󾓬 #москва #деньроссии #12062017 A post shared by Ксения Рапина (@kseniya_rapina) on Jun 13, 2017 at 1:33am PDT

#12июня #ДеньРоссии A post shared by Крис (@kris_ti18) on Jun 13, 2017 at 1:10am PDT

#деньроссии A post shared by @myzikakaef on Jun 13, 2017 at 1:12am PDT

"Интервью с Путиным"

12 июня на канале Showtime состоялась премьера фильма "Интервью с Путиным", который снял известный режиссер Оливер Стоун. Точная дата показа документального фильма в России пока что неизвестна, но пользователи соцсетей уже сейчас обсуждают ленту и личность президента.

"Ну наша звезда", "вспоминаю 90-е...<>... всё-таки как же нам повезло с ВВП", "Путин — красава! Путин, вперёд!", пишут комментаторы в социальных сетях. Также пользователи вспоминают, как президент спасал стерхов, летал на истребителе, играл в хоккей, и задаются вопросом "и что он смог создать?", говоря о всей политической деятельности президента.

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Малкин, "Питтсбург Пингвинз" и Кубок Стэнли

Главное спортивное событие этих дней — "Питтсбург Пингвинз" взял Кубок Стэнли. В составе этой команды россиянин Евгений Малкин в третий раз стал обладателем кубка, а сама команда взяла трофей второй год подряд — такой случай произошел впервые в истории.

Знаковое событие для любителей хоккея, которые радовались, как могли.