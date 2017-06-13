День России
12 июня вся страна праздновала День России. Авиа- и мотошоу, путешествие в прошлое, спортивные мероприятия, концерты звезд и праздничные салюты — как россияне отмечали этот праздник, смотрим в фотоподборке из Instagram.
"Интервью с Путиным"
12 июня на канале Showtime состоялась премьера фильма "Интервью с Путиным", который снял известный режиссер Оливер Стоун. Точная дата показа документального фильма в России пока что неизвестна, но пользователи соцсетей уже сейчас обсуждают ленту и личность президента.
"Ну наша звезда", "вспоминаю 90-е...<>... всё-таки как же нам повезло с ВВП", "Путин — красава! Путин, вперёд!", пишут комментаторы в социальных сетях. Также пользователи вспоминают, как президент спасал стерхов, летал на истребителе, играл в хоккей, и задаются вопросом "и что он смог создать?", говоря о всей политической деятельности президента.
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Малкин, "Питтсбург Пингвинз" и Кубок Стэнли
Главное спортивное событие этих дней — "Питтсбург Пингвинз" взял Кубок Стэнли. В составе этой команды россиянин Евгений Малкин в третий раз стал обладателем кубка, а сама команда взяла трофей второй год подряд — такой случай произошел впервые в истории.
Знаковое событие для любителей хоккея, которые радовались, как могли.
"Питтсбург Пингвинс" @penguins 5️⃣кратный обладатель #StanleyCup 🏆 Евгений Малкин @e.malkin71geno 3️⃣кратный 💪🏼 Поздравляем всех болельщиков "Питтсбурга" 👏🏼 Спасибо "Нэшвилл Предаторс" @predsnhl за прорыв, за почти написанную сказку и за фантастическую атмосферу!🔥Спасибо этому хоккейному сезону! 🏒🥅💥 #ВсёхОКкей #AllhOKkey #hockey #vsco #vscocam #vscorussia #спорт #хоккей #хоккеист #хоккеисты #хоккейчик #шайбушайбу #atributikaclub #nhl #pittsburgh #pittsburghpenguins #nashville #nashvillepredators #нхл #малкин #евгениймалкин #кубокстэнли #питтсбург #malkin #evgenimalkin #stanleycupfinals2017
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