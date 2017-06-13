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16-летний подросток пострадал при взрыве, прогремевшем в квартире на Покровском бульваре в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что взрыв произошел в результате смешивания неизвестных компонентов взрывчатки. Ударной волной было выбито оконное стекло, возгорания в квартире не произошло, отметил источник.

Подросток получил множественные осколочные ранения, лишился левой кисти и травмировал правую, добавляет агентство. Его в шоковом состоянии доставили в НИИ им. Склифосовского.

При обысках в жилье нашли фрагменты самодельной взрывчатки.

По факту произошедшего полиция проводит проверку.