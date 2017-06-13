Фото: gelpriboy.ru
16-летний подросток пострадал при взрыве, прогремевшем в квартире на Покровском бульваре в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что взрыв произошел в результате смешивания неизвестных компонентов взрывчатки. Ударной волной было выбито оконное стекло, возгорания в квартире не произошло, отметил источник.
Подросток получил множественные осколочные ранения, лишился левой кисти и травмировал правую, добавляет агентство. Его в шоковом состоянии доставили в НИИ им. Склифосовского.
При обысках в жилье нашли фрагменты самодельной взрывчатки.
По факту произошедшего полиция проводит проверку.
Комментарии