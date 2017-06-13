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Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу бывшего главы ФСИН РФ Александра Реймера, которого обвиняют в афере с электронными браслетами на сумму около 3 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Вместе с Реймером виновными в преступлении признаны его бывший зам Николай Криволапов и экс-директор государственного центра информационно-технического обеспечения и связи ФСИН Виктор Определенов.

Агентство пишет, что ранее прокурор попросил приговорить бывшего директора ФСИН к девяти годам заключения, оштрафовать его на миллион рублей и лишить звания и всех госнаград. Для Криволапова прокурор запросил шесть лет колонии, а для Определенова — семь лет тюрьмы.

По данным обвинения, все три фигуранта дела создали в системе ФСИН предприятие для производства электронных браслетов и разместили госзаказ без конкурса. На самом деле браслеты изготавливало другое предприятие, которое после этого поставляло браслеты в ведомства, а подсудимые за это получали 10%-ные откаты.

Следствие считает, что Реймер сам определил цену закупок. По мнению прокурора, производством устройств занимались заключенные. Продукция была низкого качества: неудобной формы и размера, аккумулятор быстро садился, сигнал срабатывал ложно. К тому же недостатки наблюдались и у ПО.