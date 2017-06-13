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Результаты Единого государственного экзамена по базовой математике, информатике и ИКТ, а также по географии стали известны в Алтайском крае — пятеро выпускников получили по 100 баллов, сообщили в региональном минобрнауки.

В ведомстве уточняют, что математику базового уровня сдавали около 10,5 тысяч человек. Более 80% школьников сдали экзамен на "хорошо" и "отлично".

Прекрасно сдавшая экзамен выпускница Благовещенской средней школы №2 Елена Дымченко, говоря о пройденном испытании, отметила, что все задания полностью соответствовали школьной программе, поэтому затруднений не вызвали.

Что касается итогов экзамена по информатике и ИКТ, то в данном случае налицо улучшение результатов. В два с половиной раза выросло число стобалльников по этой дисциплине — пятеро в 2017 году против двух в прошлом.

Всего же этот экзамен сдавали почти 600 человек.

Кроме того, опубликованы итоги ЕГЭ по географии. По этому предмету результаты сохранились на уровне 2016 года.

С итогами ЕГЭ выпускники могут ознакомиться на следующих ресурсах:

Желающие подать апелляции на результаты Единого госэкзамена могут обращаться 14 и 15 июня с 09:00 до 17:00 по адресу: Барнаул, улица Партизанская, 195.