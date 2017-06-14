В Год экологии на Алтае в рамках конкурса "За вклад в защиту окружающей среды" многие предприятия города приняли участие в улучшении окружающей среды края, провели мероприятия, посвященные защите природы и охране окружающей среды.

Победителей выбирали в трёх номинациях: как среди волонтёров, школ, так и крупных предприятий. Среди крупных промышленных предприятий первое место занял Барнаульский пивоваренный завод. Команду предприятия признали одной из самых эффективных среди защитников природы.

На предприятии активно реализовывается стратегия экологичного производства, и завод здесь по некоторым направлениям опережает других региональных лидеров. Так, например, в 2015 году был открыт цех по переработке отходов пивоварения в кормовую добавку для сельскохозяйственных животных, на постоянной основе ведётся переработка стеклобутылки, отходы картона, пластика, полиэтилена прессуются в брикеты и уходят на переработку и т.п.

Барнаульский пивоваренный завод планирует и дальше принимать участие в жизни города. Например, в День России завод организовал одну из площадок по сдаче норм ГТО.

"Участие в районных, городских и краевых мероприятиях – добрая традиция для нас, дань уважения тому региону и его жителям, где мы находимся и работаем. Уже второй год подряд мы участвуем в проекте нашей городской администрации, а точнее, комитетов по спорту и молодёжной политике, в их отличной инициативе в День России организовать площадки "ГТО" — готов к труду и обороне. И, надо сказать, молодёжи очень нравится не только наблюдать, но и участвовать в спортивных состязаниях",- рассказал директор по стратегическому развитию и управлению ОАО "Барнаульский пивоваренный завод" Александр Локтев.

На фото: Александр Локтев