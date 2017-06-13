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Один поход в магазин обходится гражданам РФ в среднем в 512 рублей. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследовательский холдинг Romir.

Аналитики отметили, что средний чек постепенно снижается с начала 2017 года, однако заметнее всего это было в мае. Так, если с января он терял по 2-3 рубля ежемесячно, то в мае сумма сократилась на 12 рублей (2,3%). При этом в сравнении с маем прошлого года чек прибавил 25 рублей (5%).

По мнению исследователей, единоразовые траты сократились потому, что россияне стали чаще ходить за покупками, посещать разные магазины в поисках выгодной цены. В итоге в каждой отдельной торговой точке они платят меньше, однако за месяц сумма выходит больше.

Уточняется, что средний чек у москвичей сократился и составил 677 рублей (689 рублей в апреле). В Санкт-Петербурге чек продолжает расти: 716 рублей в мае против 698 в апреле.

Отметим, что в Сибирском федеральном округе средний чек равен 492 рублям.

Издание подчеркивает, что индекс "среднего чека" рассчитывается на основе данных о покупках 30 тысяч граждан РФ в 180 городах с населением более 100 тысяч человек.