Фото: speakerscorner.me

Пользователей сети удивило, что настоящее имя младшей дочери экс-президента США Барака Обамы не Саша, а Наташа. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на издание Refinery29.

Бурное обсуждение началось в Twitter после того, как журналистка этого СМИ Эшли Форд вспомнила, что год назад узнала настоящее имя девушки. В комментариях к записи многие пользователи признались, что шокированы данной новостью.

"Что?!" — написали в ответах больше десятка юзеров. Некоторые пользователи отказались поверить в это, а другие отметили, что девушке идут оба имени.

Твит о настоящем имени дочки Обамы собрал около 2,5 тысяч лайков. Издание подчеркивает, что Саша никогда не скрывала своего настоящего имени, и ряд изданий уже называли ее Наташей, но многие не обращали на это внимания.