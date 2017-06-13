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Британская газета Daily Mail разместила статью о подрыве морской мины времен Второй мировой войны в Крыму. При этом издание назвало полуостров российской территорией, отмечает РИА Новости.

"Инцидент произошел в портовом городе Севастополь на Крымском полуострове, на юго-западе России", — приводит агентство выдержку из материала.

Снаряд весом в одну тонну уничтожили на минувшей неделе.

Специалисты установили, что опасной находкой является немецкая авиационная донная неконтактная мина типа "LMB". Предположительно, ее сбросили самолеты люфтваффе во время первых авианалетов на Севастополь в июне 1941 года.

Так как рядом со снарядом находились городские дома и подводный газопровод, мину отбуксировали в открытое море, где ее подорвали с использованием современной робототехники.

"Лента.ру" отмечает, что посольство Украины в Лондоне возмутила статья в газете. Соответствующее заявление дипмиссия опубликовала в своем Twitter-аккаунте.

"Крым — это Украина. Несмотря на провокационную статью @MailOnline, [издание] ничего не добьется", — цитирует издание украинских дипломатов.