Завтрак с заместителем министра внутренних дел Украины по вопросам европейской интеграции Анастасией Деевой появился на украинском портале публичных закупок ProZorro, сообщает LIFE со ссылкой на местные СМИ.

Стартовая цена благотворительного аукциона составляет всего 100 гривен — чуть более 200 рублей. Вырученные деньги планируется направить в детский институт хирургии для покупки аппаратов искусственной вентиляции легких.

Аукцион завершится 29 июня, а желающие позавтракать с 25-летней высокопоставленной девушкой могут подавать свои предложения до 20:00 28 июня.

На завтрак с Деевой может прийти только один человек, сама же встреча должна состояться в течение месяца со дня завершения торгов по предварительной договоренности сторон.

Ранее сообщалось, что Дееву ежемесячно премируют на 14 тысяч за "интенсивный труд". Помимо того, она оказалась в центре секс-скандала.