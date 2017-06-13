Работающие пенсионеры получат прибавку при условии, что они были трудоустроены официально и с их зарплат шли отчисления в Пенсионный фонд, рассказала член комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова "Парламентской газете".

"Очевидно, если размер поступлений с зарплат этих людей в Пенсионный фонд увеличился, то они имеют право и на перерасчет пенсии", — отметила Бибикова.

Эта корректировка касается тех пенсионеров, которые работали "в течение прошлого, в данном случае 2016 года", получали официальную зарплату, и с этой зарплаты отчислялись платежи в Пенсионный фонд РФ.

Для перерасчета нет необходимости обращаться в государственные органы или в отдел кадров: все произойдет автоматически.

С 1 августа пенсии работающих пенсионеров увеличатся.Кто может претендовать на прибавку – в интервью Елены Бибиковойhttps://t.co/Fcyfhswxux pic.twitter.com/IOgLARrkRx — Парламентская газета (@pnpru) 13 июня 2017 г.

Размер индексации пенсий составит от одного до трех условных баллов, где балл — один минимальный размер оплаты труда, или 7,5 тыс. рублей в денежном выражении. Следует заметить, что нововведение не коснется тех пенсионеров, которые получают высокую официальную заработную плату.