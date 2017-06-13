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37-летний мужчина, который открыл огонь на вокзале в Мюнхене во вторник, 13 июня, имеет немецкое гражданство. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Агентство отмечает, что среди четверых пострадавших двое пассажиров и 26-летняя сотрудница полиции. Согласно последним данным, она получила тяжелое ранение в голову.

Напомним, стрельба произошла на станции городской электрички "Унтерферинг" около 8:30 утра по местному времени. В полиции заявили, что произошедшее не является терактом, а мотивы преступника не связаны с религией или политикой.

Немецкая газета Bild пишет, что на вокзале несколько человек устроили потасовку, закончившуюся перестрелкой. По данным издания, мужчина, вероятно, смог выхватить оружие у сотрудницы полиции, а затем открыл с его помощью беспорядочный огонь по окружающим.

Сейчас вокзал все еще оцеплен, правоохранителям удалось задержать нападавшего. По факту произошедшего ведется расследование.