На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, согласно которому расходы на общедомовые нужды будут определяться исходя из показаний приборов учета, но не более нормативов потребления, сообщает "Парламентская газета".

В пояснительной записке отмечается, что сегодня расходы граждан на общедомовые нужды рассчитываются исходя из нормативов потребления. При этом непосредственно управляющие компании определяют их совместно с ресурсоснабжающими организациями по приборам учета.

Вместе с тем существует также проблема завышенных нормативов.

По мнению законодателей, исчисление расходов исходя из показателей счетчиков устранит противоречия.

Стоит отметить, что в настоящее время на рассмотрении Госдумы находится аналогичный проект. Согласно этому документу, предлагается установить право общего собрания собственников своим решением определять размер потребленных ресурсов по показаниям общедомового (коллективного) прибора учета. Этот законопроект был принят в первом чтении 14 апреля, в настоящий момент к нему собираются внести поправки.

Авторы альтернативного (нового) документа пояснили: "Учитывая практику проведения общих собраний, порядок оплаты ОДН фактически будет определяться решением управляющей компании и не всегда в интересах жильцов".

По их мнению, определение расходов только по счетчику "позволит обеспечить принцип справедливости в части начисления платы за жилищно-коммунальные услуги на общедомовые нужды".