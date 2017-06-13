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Песков: Путин ждет российской премьеры фильма Стоуна

, ИА "Амител"
Пресс-секретарь президента назвал Стоуна очень талантливым и необычным режиссером, который не мог снять некачественный фильм

Фото: pixel.nymag.com

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уверен, что американский режиссер Оливер Стоун, который снял документальную ленту "Интервью с Путиным", не мог создать некачественный фильм. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель кремля назвал Стоуна талантливым и необычным режиссером и предложил дождаться выхода ленты и убедиться, "насколько это фильм, который раскрывает [Владимира] Путина для тех, кто пожелает с ним ознакомиться".

В ответ на вопрос, удастся ли с помощью картины американца донести до Запада альтернативную точку зрения о Путине, Песков напомнил слова президента о том, что сейчас там местами доминируют русофобские настроения, "граничащие с политической шизофренией". Поэтому "в состоянии такого резкого обострения трудно будет что-то разъяснить", — сказал представитель Кремля, добавив, что такие шансы появятся, "когда ситуация перейдет в состояние ремиссии".

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Когда у Пескова спросили, видел ли глава государства первую серию "Интервью с Путиным", которая вышла накануне, 12 июня, на американском канале Showtime, он ответил, что фильм покажут в Европе после премьеры в США. Официальный представитель Кремля уточнил, что права на трансляцию документальной ленты в РФ закупил Первый канал. "Поэтому дождемся, когда будут показывать у нас", — отметил Песков.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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