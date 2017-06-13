Экспертиза фильма "Матильда", которую провели в Санкт-Петербургском госуниверситете, не нашла оскорблений чьих-либо чувств, передает ТАСС со ссылкой на режиссера ленты Алексея Учителя.

"Здесь серьезнейшая экспертиза, труд на 40 страницах с исследованием каждого эпизода. Вывод в конце: на все девять вопросов, которые задавали прокуратура и Поклонская, ответ "нет". То есть нет оскорбления", — рассказал Учитель.

Он также сообщил, что накануне побывал на приеме в Кремле, где пообщался с Натальей Поклонской: "Мы поговорили минут 15, но примирение невозможно, потому что на все мои разумные предложения посмотреть фильм и прочее я видел только какую-то ненависть, у нее резко отрицательный настрой".

Напомним, конфликт между депутатом Госдумы Натальей Поклонской и режиссером Алексеем Учителем длится несколько месяцев. У Поклонской появились претензии к еще не вышедшему фильму на почве личного почитания Николая Романова. Депутат считает, что в фильме, который она не видела, искажается образ императора и оскорбляются чувства верующих.

Полиция Санкт-Петербурга организовала проверку кинокомпании "Рок" в связи с запросом Поклонской. Также организацию проверяло госказначейство по запросу все той же Поклонской. Полиция потребовала представить в пятидневный срок все документы, начиная с 2014 года: финансовые, учредительные и прочие. Несколько дней назад Учитель рассказал, что получил от Поклонской персональное письмо, в котором она потребовала предоставить фильм ее эксперту для оценки, но режиссер отказался это делать.