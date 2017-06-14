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Отмена продовольственного эмбарго, которое было введено в качестве ответа на антироссийские санкции, не может серьезно сказаться на сельхозпроизводстве в Алтайском крае, уверен губернатор Александр Карлин.

Об этом глава региона высказался в своем интервью RNS, отвечая на прямой вопрос о возможном влиянии снятия Россией действующего запрета на ввоз в страну отдельных видов сельскохозяйственной продукции.

"Ничто в жизни не может выбить нас из седла. У Алтая аграрная судьба, поэтому отмена продовольственного эмбарго в стратегическом плане ситуацию не поменяет. Конечно, в рамках программ импортозамещения мы увеличили производство продуктов и расширили ассортимент выпускаемой продукции, чтобы заполнить освободившиеся от импорта ниши", — отметил губернатор.

По словам Александра Карлина, изменившаяся экономическая конъюнктура, конечно, оказала влияние на АПК, но при этом он подчеркнул: "Завоеванные позиции на рынке уступать не собираемся. Более того, наращиваем экспорт продовольствия не только в традиционных направлениях, таких как Центральная Азия, но и Юго-Восточная Азия, Китай, Корея, Япония и Вьетнам".

Говоря о том, собирается ли Алтай реализовывать новые проекты в агропромышленном комплексе, глава региона отметил, что в первую очередь сейчас региону интересны начинания, связанные с созданием новых животноводческих комплексов, а также предприятий по переработке мяса.

Кроме того, много возможностей для инвесторов, по словам Александра Карлина, имеется в сфере производства сахара.