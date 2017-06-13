27-летняя замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко вслед за 25-летней замминистра МВД Украины Анастасией Деевой приняла участие в благотворительном аукционе, сообщает LIFE.

В качестве лота – поход в театр. Вырученные деньги, как отмечается, будут направлены в детский институт хирургии для покупки аппаратов искусственной вентиляции легких.

Аукцион состоится 21 июня, предложения от желающих будут приниматься до 20:00 20 июня. Стартовая цена лота составляет 100 гривен — чуть более 200 рублей.

Бойко заработала почти миллион гривен в Национальном совете реформ. Местным СМИ она рассказала, что трудилась круглые сутки.