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Нападение на ставропольский город Буденновск совершили боевики во главе с Шамилем Басаевым ровно 22 года назад – эта террористическая атака унесла почти полторы сотни жизней.

Группа террористов вторглась в город на нескольких автомобилях, среди которых была машина, переоборудованная под милицейскую. Первыми жертвами боевиков стали сотрудники правоохранительных органов. Во время своего продвижения по Буденновску бандиты атаковали здание РОВД, где расстреливали милиционеров и гражданское население.

Далее террористы двинулись по направлению к площади, расположенной перед зданием мэрии, захватывая по пути заложников. Ворвавшись в городскую администрацию, басаевцы захватили сотрудников мэрии и посетителей и продолжили продвижение по улицам Буденновска.

Взяв в заложники сотни людей, боевики согнали их в центральную районную больницу. По пути к медицинскому комплексу террористы убили более ста человек.

Закрепившись в больнице, Басаев потребовал от российских властей вывода федеральных войск с территории Чечни. Для устрашения террористы продолжили расстреливать заложников.

Утром 17 июня спецподразделения ФСБ и МВД предприняли попытку штурма здания больницы, которая закончилась провалом. По воспоминаниям очевидцев, боевики, прикрываясь живым щитом из заложников, открыли огонь по российским силовикам. В ходе штурма 30 человек были убиты, еще 70 ранены.

Затем вновь продолжились переговоры, в ходе которых удавалось освобождать заложников. Непосредственным участником переговорного процесса стал премьер-министр России Виктор Черномырдин. Его телефонный разговор с Шамилем Басаевым транслировался по всему миру.

В итоге 19 июня основная часть заложников была освобождена, а террористам предоставили транспорт для переезда в Веденский район Чечни. С собой бандиты забрали 123 заложника, которых освободили по прибытии к месту назначения.

В результате атаки на Буденновск погибли 129 человек, включая 18 милиционеров и 17 военнослужащих. Еще 415 человек были ранены.

Этот теракт до сих пор считается одним из самых кровавых, которые когда-либо совершались в постсоветской России.



