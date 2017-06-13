Сотрудники прокуратуры Москвы пожаловались на маленькие премии

Работники прокуратуры Москвы написали жалобу генеральному прокурору РФ Юрию Чайке на плохие условия труда и маленькие премии, сообщает LIFE.

"Второй год подряд ежеквартальная премия прокурорским работникам составляет не более 4000 рублей. Других стимулирующих выплат не выплачивается", — отмечается в письме.

Также авторы жалобы пишут, что им приходится работать по 12 часов в сутки, выходить на службу по выходным, и за это они не имеют достойной оплаты и иного материального вознаграждения.

В письме винят прокурора Москвы Владимира Чурикова: "С приходом Чурикова В.В. на должность прокурора города им собрана команда из работников органов прокуратуры других субъектов РФ, которым без всяких очередей были предоставлены квартиры".

Авторы письма считают, что квартиры были куплены на те деньги, которые должны были пойти на выплату премий.

"Таким образом, экономя на причитающихся нам ежеквартальных премиях, Чуриков купил своим, "волгоградским" работникам квартиры, а те, не обладая достаточной квалификацией, учат нас, "москвичей", как надо работать и жить", — пишут Чайке.