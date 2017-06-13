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Опубликовано единственное видео реального боя Брюса Ли

, ИА "Амител"
За два дня ролик набрал почти семь миллионов просмотров

Фото: кадр из видео

На YouTube-канале Bruce Lee Central опубликовали единственное видео реального боя Брюса Ли по правилам смешанных боевых искусств (ММА). 

Как сообщает Daily Mail, партнером по поединку выступил Тэд Вонг - ученик мастера, который до сих пор преподает восточные единоборства.

Редкие кадры были сняты в калифорнийской школе Джит Кун-До, основанной Брюсом Ли.

В комментарии к видео сказано, что оба бойца выступали в защитном снаряжении и перчатках в соответствии с правилами MMA. 

За два дня ролик набрал почти семь миллионов просмотров.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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