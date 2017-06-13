На YouTube-канале Bruce Lee Central опубликовали единственное видео реального боя Брюса Ли по правилам смешанных боевых искусств (ММА).

Как сообщает Daily Mail, партнером по поединку выступил Тэд Вонг - ученик мастера, который до сих пор преподает восточные единоборства.

Редкие кадры были сняты в калифорнийской школе Джит Кун-До, основанной Брюсом Ли.

В комментарии к видео сказано, что оба бойца выступали в защитном снаряжении и перчатках в соответствии с правилами MMA.

За два дня ролик набрал почти семь миллионов просмотров.