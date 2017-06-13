Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству финансов увеличить резервный фонд кабмина на 4,6 млрд рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Минфину России внести в установленном порядке в 2017 году изменения в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2017 год, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства РФ", — говорится в документе.

В документе отмечается, что речь идет об увеличении фонда уже в 2017 году. Средства будут перечислены за счет неиспользованных остатков средств федерального бюджета 2016 года.