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Медведев назвал повышение МРОТ "нашим, по сути, партийным обещанием"

, ИА "Амител"
Премьер назвал это, по сути, партийным обещанием

Фото: Dosug.md

Минимальный размер оплаты труда будет доведен до уровня прожиточного минимума в ближайшие два года, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

На встрече с победителями предварительного голосования "Единой России" Медведев напомнил, что эта макроэкономическая задача была озвучена им во время отчета правительства в Госдуме в апреле и будет проведена в несколько этапов.

По словам Медведева, с учетом текущих экономических трудностей это вполне можно сделать это поэтапно за два года. Он отметил, что выполнение задачи потребует привлечения около 50 млрд рублей.

Одновременно Медведев назвал вопрос доведения МРОТ до уровня прожиточного минимума реализуемой задачей, которая "будет иметь достаточно серьезное социальное значение".

"Такое обязательство мы дали и можете не сомневаться, мы его, конечно, исполним, это уже теперь наше, по сути, партийное обещание", — заверил Медведев.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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