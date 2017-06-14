Победительница шоу "Битва экстрасенсов Илона Новоселова 13 июня разбилась насмерть, выпав из окна жилого дома в Москве, сообщает LIFE.

Как отмечается, перед этим она поссорилась со своим молодым человеком.

Сообщается, что ссора произошла утром. Ее молодой человек собирался уехать в Челябинск, а Илона была против. Затем, девушка позвонила своей матери, попросила ее приехать. После того как ее мать приехала, Илона забралась на подоконник и стала говорить о смерти. Спустя какое-то время (примерно в 17:30 мск) она выпала с кухонного балкона с высоты шестого этажа.

Примерно в 22:00 мск тело увезли судмедэксперты. Тело пролежало несколько часов, пока следователи описывали все улики. На месте продолжают работать следователи и сотрудники полиции. Проводится опрос соседей и близких Илоны.

Мать Илоны уже поведала оперативникам, что это далеко не первый раз, когда ее дочь угрожала покончить жизнь самоубийством.

По предварительной версии, Илона хотела напугать молодого человека, однако не удержалась.

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