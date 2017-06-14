Коллега Илоны Новоселовой по проекту "Битва Экстрасенсов" Влад Кадони рассказал Super, что долгое время находился в конфликте с девушкой.

Илона Новоселова погибла 13 июня, выпав из окна шестого этажа.

"У нас была очень жесткая вражда со времен шестого-седьмого сезонов "Битвы экстрасенсов". Мне очень жаль, что она закончилась именно так. Мы даже не успели поговорить. Последние годы ее жизни были настоящим адом", — сказал Кадони.

По его словам, все это началось после той травли, которую ей устроили СМИ относительно ее прошлого. Новоселова широко известна благодаря скандалу со сменой пола. Также она попадала в криминальную хронику.

"Естественно, у нее начались серьезные проблемы, даже проблемы с личной жизнью понятны. Видимо, у нее в глубине сидело, что если не он, то никто больше", — отметил Кадони, говоря о молодом человеке Илоны, которого она боялась потерять.

"Илона очень сильно боялась одиночества. Плюс она очень многое пережила, вдобавок ко всему ее профессия, в которой она очень много себе позволяла. Все это привело к такому итогу. Мне очень жаль. Надеюсь, что душа ее найдет покой", — сказал Кадони.

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