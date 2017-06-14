Коллега Илоны Новоселовой по проекту "Битва Экстрасенсов" Зираддин Рзаев рассказал Super, что девушка была очень доброй, ясной и открытой.

Илона Новоселова погибла 13 июня, выпав из окна шестого этажа.

"Когда я узнал о смерти Илоны, мне стало плохо. Я был лично с ней знаком. Но по работе мы не совпадали. Она всегда себя позиционировала как ведьму и разговаривала только о черной магии. В этом плане наши дороги всегда расходились, но мы не конфликтовали", — сказал Рзаев.

По его словам, хоть все и говорили, что она агрессивная, на самом деле она просто так выглядела.

"Она была в жизни как маленькая девчонка, как ребенок. Илона была очень доброй, ясной и открытой. Мы работали с Илоной в паре: она моя лучшая напарница из всех. Илона очень уважительно ко мне относилась, была воспитанной, не пробивала энергию. У нас был хороший тандем. Я считаю, что это потеря для экстрасенсорного мира. Жалею, что мы не общались долгое время", — сказал экстрасенс.

Влад Кадони назвал последние годы жизни Илоны Новоселовой адом.