Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Екатерина Лахова заявила, что в России эффективно реализуются государственные программы социального характера, направленные на улучшение положения женщин. Об этом пишет "Парламентская газета".

Лахова отметила, что Национальная стратегия действий в интересах женщин до 2022 года включает меры по расширению участия женщин в политике, укреплению их экономического положения, улучшению здоровья, а также профилактику насилия против представительниц слабого пола.

Она также отметила, что Россия одобряет подход ОБСЕ о необходимости гендерного равноправия как условия для устойчивого социального развития и демократии в целом.

"Россия ратифицировала важнейшие международные документы о положении женщин, прежде всего это Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Наша страна руководствуется Пекинской декларацией и Платформой действий, поддерживает Цели Тысячелетия ООН и Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", — рассказала сенатор.

Она подчеркнула, что в последнее время в России всё большее число женщин проявляют интерес к открытию своего дела в рамках стимулирующих программ малого и среднего предпринимательства.