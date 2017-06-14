Фото: ibtimes.co.uk

Экс-президент СССР Михаил Горбачев ответил на критику главы РФ Владимира Путина, которая прозвучала в его адрес в документальной ленте "Интервью с Путиным" за авторством режиссера Оливера Стоуна. Премьера четырехсерийной картины состоялась в понедельник, 12 июня, на американском канале ShowTime.

В фильме Путин назвал ошибкой Горбачева отсутствие на бумаге гарантий нерасширения НАТО на Восток, пишет "Интерфакс". Президент подчеркнул, что в политике все вещи необходимо фиксировать, и даже это не дает гарантий, что они не будут нарушены. Горбачев же, по словам Путина, "поговорил и решил, что все на этом закончено". "Это не так", — отметил президент РФ.

Горбачев позже, отвечая на заявление Путина, сказал, что не считает свои действия ошибкой, отметив, что "в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно". Экс-президент Советского Союза напомнил, что до июля 1991 года существовало два военно-политических блока — НАТО и Организация Варшавского договора (ОВД). Но при этом страны-члены ОВД "этот вопрос не ставили", отметил он.

Напомним, Стоун заявил, что его документальный фильм откроет глаза гражданам США и расскажет о взглядах президента на события последних 17 лет. Позже фильм будет показан на российском канале "Первый канал". Лента будет называться лаконично – "Путин", увидеть ее можно будет с 19 по 22 июня.