Фото: gastrotract.ru

Четырехбалльные заторы образовались на улицах Барнаула утром в среду, 14 июня. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Серьезные пробки наблюдаются на перекрестке улица Попова — проспект Космонавтов, а также в районе пересечения улицы Малахова с Власихинской. Автомобили двигаются по этим участкам со скоростью 7-10 километров в час.

Также заторы возникли на пересечении улицы Попова и Павловского тракта, на участках улиц Просторная, Петра Сухова, Советской Армии, Молодежная и Челюскинцев. Кроме этого, пробки образовались на проспекте Строителей перед пересечением с Красноармейским проспектом и в районе площади Октября.