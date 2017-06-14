Фото: vk.com/incident_nsk
Трамвай сошел с путей в Новосибирске вечером во вторник, 13 июня. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Новосибирск".
Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет.
Инцидент произошел в Кировском районе города с трамваем маршрута №10. В результате ЧП на некоторое время было парализовано движение других вагонов.
На опубликованных снимках видно, что трамвай встал посреди дороги, мешая тем самым также движению авто.
Комментарии
Дрифтовал
Ничего он не сошел с рельсов. Там косяк в работе стрелочного механизма. Одна тележка пошла в одну сторону, друга в другую. Вот его и расшеперило. У нас таких случаев полно. А там видимо водитель топила педальку в пол потому почти поперек движения и встала.
Он с бугельным токоприемником??? Однако!... о_О
14.06.2017 09:10 Там не педалька, там контроллер под левой рукой, как и обычно на рельсовой технике. Это в Барнауле водители Татр к педалям привыкли.
14.06.2017 09:20
- гость -
Не буду спорить. В КаТэЭМах не сильно шарю).