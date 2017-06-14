Фото: vk.com/incident_nsk

Трамвай сошел с путей в Новосибирске вечером во вторник, 13 июня. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Новосибирск".

Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет.

Инцидент произошел в Кировском районе города с трамваем маршрута №10. В результате ЧП на некоторое время было парализовано движение других вагонов.

На опубликованных снимках видно, что трамвай встал посреди дороги, мешая тем самым также движению авто.