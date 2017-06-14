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Путин прокомментировал слова Клинтон, сравнившей его с Гитлером

, ИА "Амител"
По словам Путина, российская сторона воздерживается от крайних высказываний

Фото: vigornews.ru

Глава российского государства Владимир Путин, комментируя слова бывшего кандидата в американские президенты Хиллари Клинтон, которая сравнила его с главой Третьего Рейха Адольфом Гитлером, заявил, что российская сторона также может делать сравнения деятельности политиков США, но Москва старается воздерживаться от крайних высказываний.

"Ничего нового для нас в этом нет. Мы с ней знакомы лично. <...> У нас тоже могли бы быть всякие сравнения, но мы в силу политической культуры воздерживаемся от крайних высказываний", — произнес Путин, назвав Клинтон энергичной женщиной. Такой ответ глава РФ дал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в ленте "Интервью с Путиным", которую показывают на американском канале Showtime, пишет РИА Новости.

Агентство напоминает, что Клинтон, говоря о присоединении Крыма к России, провела параллель между Гитлером и Путиным. Политик утверждала, что слова российского лидера о необходимости защищать русских похожи на действия главы Третьего Рейха, который заявлял, что должен защищать людей с немецкими корнями, живущих в Восточной Европе.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.06.2017 09:11
Ольга

Мадам Клинтон вообще историю не читала и не знает? Надо же додуматься сравнивать Путина с Гитлером

0  0
14.06.2017 09:18
- гость -

Она как раз читала и проводит исторические параллели. А вот боты историю точно не помнят...

0  0
14.06.2017 09:21
- гость -

Что нового Оливер Стоун рассказал миру о Путине?

0  0
14.06.2017 09:48
Снайпер

14.06.2017 09:18
- гость -
Она как раз читала и проводит исторические параллели. А вот боты историю точно не помнят...

0 0

Вы, как глубоко знающий историю, вероятно имеете основания считать, что Гитлер шел на Россию чтобы защитить этнических немцев от нападок евреев и Сталина?

0  0
14.06.2017 09:55
- гость -

14.06.2017 09:18
- гость -
твой маразматичка Клинтониха явно больная.
И ты такой же, если считаешь возврат нашего Крыма - аналогом судетских немцев.

0  0
14.06.2017 09:56
Diver

Да не, разные они. Наш человек, а гитлер собакой был - свою нацию не геноцидил.

0  0
14.06.2017 10:05
Океана

14.06.2017 09:18
- гость -

Это ж как надо свою страну ненавидеть, чтоб додуматься до такого высказывания, "господин" комментатор!

0  0
14.06.2017 10:10
- гость -

14.06.2017 09:56
Diver
а ты конкретику "геноцида" Путина можешь привести?
Не такого плана, что "фсё дорожает, здравоохранение плохое и т.д.", а конкретные факты?

0  0
14.06.2017 10:13
- гость -

1. Владимир Путин и Адольф Гитлер пришли к власти в своих странах на пике экономического кризиса. Германия за полтора десятилетия до этого проиграла Первую мировую, а Россия — Холодную войну. В итоге, оба политика активно использовали недовольство граждан провалами экономической политики, сыграли на их ксенофобии сперва в борьбе с внутренними, а потом и внешними врагами.
2. Владимир Путин стремится решить со странами Запада вопрос о статусе Украины без её участия, как Чехословакию в 1938 году не пригласили в Мюнхен, где было принято решение отторгнуть чешские Судеты и передать их нацистской Германии.
3. Как и Адольф Гитлер в нацистской Германии, Владимир Путин в России обеспечил своему режиму практически полную монополию в информационной сфере, используя те же методы пропаганды.
4. Адольф Гитлер и Владимир Путин провели олимпиады 1936 года в Берлине и 2014 в Сочи как для улучшения имиджа своих государств, а также для смягчения внешнеполитических последствий вторжения в Рейнскую демилитаризованную зону, а Владимир Путин — накануне интервенции в Украину.
5. Как и в нацистской Германии, современное государство проводит политику по ограничению прав сексуальных меньшинств.
6. В нацистской Германии и России разворачивается компания по поиску внешних врагов и свёртывается свобода слова.
7. Владимир Путин, подобно Адольфу Гитлеру, поддерживает большинство европейских крайне правых националистических партий, а они, в свою очередь, поддержали аннексию Крыма.
8. И Адольф Гитлер и Владимир Путин были назначены на свои должности стареющими руководителями государств — Паулем фон Гинденбургом и Борисом Ельциным, в надежде преодалеть глубокий внутренний кризис.
9. Как и в случае с аншлюсом Австрии, аннексия Крыма сопровождалась референдумом, который проводился в условиях вооружённой оккупации.
10. Речь Путина в Госдуме 18 марта 2014 года по поводу присоединения Крыма содержит многочисленные прямые заимствования из речи Гитлера в Рейхстаге по поводу аншлюса Австрии.

0  0
14.06.2017 10:14
- гость -

1. Адольф Гитлер прикрывал всякую интервенцию защитой в этой стране интересов проживающих там немцев. Владимир Путин прибегает к точно такой же риторике, призывая защищать русскоязычных в независимых странах, возникших после распада СССР.
12. Слабая реакция Запада на аншлюс Австрии и захват чешских Судет внушила Гитлеру уверенность в собственной безнаказанности и подстегнула дальнейшую интервенцию. В случае с Владимиром Путиным, Запад простил России вторжение в Грузию 2008 года, а евросоюз неохотно вводил слабые санкции по случаю аннексии Крыма, дав повод Путину проводить дальнейшую интервенцию на востоке Украины.
13. Централизация и укрепление власти, рост военных расходов, притеснение инакомыслящих(оппозиции).
14. Германия Адольфа Гитлера признавала и гарантировала границы Чехословакии и Польши, но в одностороннем порядке переступила через них, точно как и Владимир Путин нарушил международное право, поправ соглашение между Россией и Украиной: Будапештский меморандум, при котором Россия на ряду со странами Запада выступала гарантом территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного оружия последней.
15. Адольф Гитлер и Владимир Путин силой оружия изменили систему межгосударственных отношений, сложившуюся в результате Первой и Второй мировых войн.
16. Владимир Путин использует национальный вопрос как повод для захвата чужих территорий так же, как в свое время это делал Адольф Гитлер.
17. Адольф Гитлер в 1938 и Владимир Путин в 2007 году были признаны людьми года по версии журнала Time.

0  0
14.06.2017 10:16
гость

А ее можно сравнить с Кончитой Вурст

0  0
14.06.2017 10:17
- гость -

копипастные портянки вывешивать - много ума не надо)
своих то мыслей нет, да, навальнята?

0  0
14.06.2017 10:20
дед

вах, вах, портянки какие длинные! читал, читал, устал на втором пункте устал от вранья! да собственно пофик чо там клинтонша гутарит! ее "труды" видно воочию, как и результаты нашего президента! впрочем такие портянки лудшая агитация за очередной срок президенту! ха-ха!

0  0
14.06.2017 10:27
- гость -

1. Политики во всех странах сменяются по причине кризисных событий. Аналогия не уместна.
2. Ложь. Минский формат подразумевает участие Украины, ЛДНР, и Франции и Германии. Россия там только как наблюдатель, а не сторона переговоров.
3.Ложь. Например вы сейчас выкладываете своё мнение на общественном ресурсе. На других алтайских сайтах тоже никто не банит антиправительственных комментаторов. Есть федеральные Дождь, Медуза, Эхо Москвы, интернет-каналы с миллионной аудиторией.
4. ОИ в Сочи никак не связаны с Крымом. События в стране 404 начались ранее ОИ. И вообще аналогия притянутая.
5. В Саудовской Аравии за педерастию головы рубят, почему вы её не сравниваете с Рейхом?
6. Откровенная ложь. Санкции не мы вводили. Свобода слова в России присутствует, см. пункт выше.
7. Путин поддерживает те партии, которые выступают за налаживание связей с Россией, а их спектр разнообразен.
8. Просто смешной аргумент.
9. Оккупации не было, там находилась база ЧФ РФ. Референдум легитимен.
10. Ложь, нет таких цитат и заимствований. Если сможете, приведите пример.

0  0
14.06.2017 10:27
- гость -

14.06.2017 10:05
Океана

Это именно Вы ненавидите Россию, считая что Путин и есть страна, а он всего лишь ставленник и защитник олигархата, но не граждан!

0  0
14.06.2017 10:35
- гость -

11. Нарушения против русскоязычных действительно есть. Вспомните про "неграждан" в Латвии или про квоты на русский язык на Окраине. Они действительно нуждаются в защите.
12. Это не Россия вторглась в Грузию, это Грузия напала на российский миротворческий контингент.
13. То же самое можно сказать про США, там увеличиваются военные расходы, оппозиции (Оккупай-Уолл-стрит) не дают слова.
14. Будапештский меморандум не ратифицирован ГД РФ, как того требовал Закон. Он ничтожен.
15. Это США перекраивали границы Европы. Вспомните экс-Югославию.
16. Никто ничего не захватывал. Народ Крыма принял решение вернуться в состав страны, где он находился практически всегда ранее.
17. И что это доказывает? А в 1998 году это был Билл Клинтон, а в 2008 году Барак Обама... И что дальше?

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14.06.2017 10:55
- гость -

Достали вы с этим Оливером Твистом. И тем более с Путиным. Его рейтинг в России окончательно на полшестого. И на выборы ходит наше население, а не международная арена. Лишь бы едерасы результат не подделали.

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