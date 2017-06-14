Фото: vigornews.ru
Глава российского государства Владимир Путин, комментируя слова бывшего кандидата в американские президенты Хиллари Клинтон, которая сравнила его с главой Третьего Рейха Адольфом Гитлером, заявил, что российская сторона также может делать сравнения деятельности политиков США, но Москва старается воздерживаться от крайних высказываний.
"Ничего нового для нас в этом нет. Мы с ней знакомы лично. <...> У нас тоже могли бы быть всякие сравнения, но мы в силу политической культуры воздерживаемся от крайних высказываний", — произнес Путин, назвав Клинтон энергичной женщиной. Такой ответ глава РФ дал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в ленте "Интервью с Путиным", которую показывают на американском канале Showtime, пишет РИА Новости.
Агентство напоминает, что Клинтон, говоря о присоединении Крыма к России, провела параллель между Гитлером и Путиным. Политик утверждала, что слова российского лидера о необходимости защищать русских похожи на действия главы Третьего Рейха, который заявлял, что должен защищать людей с немецкими корнями, живущих в Восточной Европе.
Комментарии
Мадам Клинтон вообще историю не читала и не знает? Надо же додуматься сравнивать Путина с Гитлером
Она как раз читала и проводит исторические параллели. А вот боты историю точно не помнят...
Что нового Оливер Стоун рассказал миру о Путине?
14.06.2017 09:18
- гость -
Она как раз читала и проводит исторические параллели. А вот боты историю точно не помнят...
0 0
Вы, как глубоко знающий историю, вероятно имеете основания считать, что Гитлер шел на Россию чтобы защитить этнических немцев от нападок евреев и Сталина?
14.06.2017 09:18
- гость -
твой маразматичка Клинтониха явно больная.
И ты такой же, если считаешь возврат нашего Крыма - аналогом судетских немцев.
Да не, разные они. Наш человек, а гитлер собакой был - свою нацию не геноцидил.
14.06.2017 09:18
- гость -
Это ж как надо свою страну ненавидеть, чтоб додуматься до такого высказывания, "господин" комментатор!
14.06.2017 09:56
Diver
а ты конкретику "геноцида" Путина можешь привести?
Не такого плана, что "фсё дорожает, здравоохранение плохое и т.д.", а конкретные факты?
1. Владимир Путин и Адольф Гитлер пришли к власти в своих странах на пике экономического кризиса. Германия за полтора десятилетия до этого проиграла Первую мировую, а Россия — Холодную войну. В итоге, оба политика активно использовали недовольство граждан провалами экономической политики, сыграли на их ксенофобии сперва в борьбе с внутренними, а потом и внешними врагами.
2. Владимир Путин стремится решить со странами Запада вопрос о статусе Украины без её участия, как Чехословакию в 1938 году не пригласили в Мюнхен, где было принято решение отторгнуть чешские Судеты и передать их нацистской Германии.
3. Как и Адольф Гитлер в нацистской Германии, Владимир Путин в России обеспечил своему режиму практически полную монополию в информационной сфере, используя те же методы пропаганды.
4. Адольф Гитлер и Владимир Путин провели олимпиады 1936 года в Берлине и 2014 в Сочи как для улучшения имиджа своих государств, а также для смягчения внешнеполитических последствий вторжения в Рейнскую демилитаризованную зону, а Владимир Путин — накануне интервенции в Украину.
5. Как и в нацистской Германии, современное государство проводит политику по ограничению прав сексуальных меньшинств.
6. В нацистской Германии и России разворачивается компания по поиску внешних врагов и свёртывается свобода слова.
7. Владимир Путин, подобно Адольфу Гитлеру, поддерживает большинство европейских крайне правых националистических партий, а они, в свою очередь, поддержали аннексию Крыма.
8. И Адольф Гитлер и Владимир Путин были назначены на свои должности стареющими руководителями государств — Паулем фон Гинденбургом и Борисом Ельциным, в надежде преодалеть глубокий внутренний кризис.
9. Как и в случае с аншлюсом Австрии, аннексия Крыма сопровождалась референдумом, который проводился в условиях вооружённой оккупации.
10. Речь Путина в Госдуме 18 марта 2014 года по поводу присоединения Крыма содержит многочисленные прямые заимствования из речи Гитлера в Рейхстаге по поводу аншлюса Австрии.
1. Адольф Гитлер прикрывал всякую интервенцию защитой в этой стране интересов проживающих там немцев. Владимир Путин прибегает к точно такой же риторике, призывая защищать русскоязычных в независимых странах, возникших после распада СССР.
12. Слабая реакция Запада на аншлюс Австрии и захват чешских Судет внушила Гитлеру уверенность в собственной безнаказанности и подстегнула дальнейшую интервенцию. В случае с Владимиром Путиным, Запад простил России вторжение в Грузию 2008 года, а евросоюз неохотно вводил слабые санкции по случаю аннексии Крыма, дав повод Путину проводить дальнейшую интервенцию на востоке Украины.
13. Централизация и укрепление власти, рост военных расходов, притеснение инакомыслящих(оппозиции).
14. Германия Адольфа Гитлера признавала и гарантировала границы Чехословакии и Польши, но в одностороннем порядке переступила через них, точно как и Владимир Путин нарушил международное право, поправ соглашение между Россией и Украиной: Будапештский меморандум, при котором Россия на ряду со странами Запада выступала гарантом территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного оружия последней.
15. Адольф Гитлер и Владимир Путин силой оружия изменили систему межгосударственных отношений, сложившуюся в результате Первой и Второй мировых войн.
16. Владимир Путин использует национальный вопрос как повод для захвата чужих территорий так же, как в свое время это делал Адольф Гитлер.
17. Адольф Гитлер в 1938 и Владимир Путин в 2007 году были признаны людьми года по версии журнала Time.
А ее можно сравнить с Кончитой Вурст
копипастные портянки вывешивать - много ума не надо)
своих то мыслей нет, да, навальнята?
вах, вах, портянки какие длинные! читал, читал, устал на втором пункте устал от вранья! да собственно пофик чо там клинтонша гутарит! ее "труды" видно воочию, как и результаты нашего президента! впрочем такие портянки лудшая агитация за очередной срок президенту! ха-ха!
1. Политики во всех странах сменяются по причине кризисных событий. Аналогия не уместна.
2. Ложь. Минский формат подразумевает участие Украины, ЛДНР, и Франции и Германии. Россия там только как наблюдатель, а не сторона переговоров.
3.Ложь. Например вы сейчас выкладываете своё мнение на общественном ресурсе. На других алтайских сайтах тоже никто не банит антиправительственных комментаторов. Есть федеральные Дождь, Медуза, Эхо Москвы, интернет-каналы с миллионной аудиторией.
4. ОИ в Сочи никак не связаны с Крымом. События в стране 404 начались ранее ОИ. И вообще аналогия притянутая.
5. В Саудовской Аравии за педерастию головы рубят, почему вы её не сравниваете с Рейхом?
6. Откровенная ложь. Санкции не мы вводили. Свобода слова в России присутствует, см. пункт выше.
7. Путин поддерживает те партии, которые выступают за налаживание связей с Россией, а их спектр разнообразен.
8. Просто смешной аргумент.
9. Оккупации не было, там находилась база ЧФ РФ. Референдум легитимен.
10. Ложь, нет таких цитат и заимствований. Если сможете, приведите пример.
14.06.2017 10:05
Океана
Это именно Вы ненавидите Россию, считая что Путин и есть страна, а он всего лишь ставленник и защитник олигархата, но не граждан!
11. Нарушения против русскоязычных действительно есть. Вспомните про "неграждан" в Латвии или про квоты на русский язык на Окраине. Они действительно нуждаются в защите.
12. Это не Россия вторглась в Грузию, это Грузия напала на российский миротворческий контингент.
13. То же самое можно сказать про США, там увеличиваются военные расходы, оппозиции (Оккупай-Уолл-стрит) не дают слова.
14. Будапештский меморандум не ратифицирован ГД РФ, как того требовал Закон. Он ничтожен.
15. Это США перекраивали границы Европы. Вспомните экс-Югославию.
16. Никто ничего не захватывал. Народ Крыма принял решение вернуться в состав страны, где он находился практически всегда ранее.
17. И что это доказывает? А в 1998 году это был Билл Клинтон, а в 2008 году Барак Обама... И что дальше?
Достали вы с этим Оливером Твистом. И тем более с Путиным. Его рейтинг в России окончательно на полшестого. И на выборы ходит наше население, а не международная арена. Лишь бы едерасы результат не подделали.