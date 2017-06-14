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Глава российского государства Владимир Путин, комментируя слова бывшего кандидата в американские президенты Хиллари Клинтон, которая сравнила его с главой Третьего Рейха Адольфом Гитлером, заявил, что российская сторона также может делать сравнения деятельности политиков США, но Москва старается воздерживаться от крайних высказываний.

"Ничего нового для нас в этом нет. Мы с ней знакомы лично. <...> У нас тоже могли бы быть всякие сравнения, но мы в силу политической культуры воздерживаемся от крайних высказываний", — произнес Путин, назвав Клинтон энергичной женщиной. Такой ответ глава РФ дал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в ленте "Интервью с Путиным", которую показывают на американском канале Showtime, пишет РИА Новости.

Агентство напоминает, что Клинтон, говоря о присоединении Крыма к России, провела параллель между Гитлером и Путиным. Политик утверждала, что слова российского лидера о необходимости защищать русских похожи на действия главы Третьего Рейха, который заявлял, что должен защищать людей с немецкими корнями, живущих в Восточной Европе.