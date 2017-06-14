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Посольство России в Соединенных Штатах подтвердило, что впервые за долгие годы не получило поздравления от американских властей с Днем России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами", — цитирует агентство слова представителя посольства Николая Лахонина.

Ранее два источника агентства в дипломатических кругах сообщили, что впервые за четверть века российское посольство не получило поздравления от американской стороны с 12 июня.

Напомним, отношения Москвы и Запада ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине. США и Евросоюз ввели антироссийские санкции, а Москва приняла ответные меры. Позже конфликт с Вашингтоном обострился из-за обвинений во вмешательстве России в выборы президента Штатов и поддержке республиканца Дональда Трампа.