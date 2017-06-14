Фото: netogorod.ru

Жители Барнаула могут воспользоваться новой услугой — установкой электросчетчика "под ключ", сообщили в пресс-службе Барнаульской сетевой компании (БСК).

Для того чтобы заказать данный вид работ, достаточно просто позвонить по телефону, в то время как ранее для вызова энергетиков требовался очный визит в сервисные службы БСК.

В компании подчеркивают, что эта услуга доступна только абонентам Барнаульской горэлектросети. Вместе с установкой счетчиков "под ключ" жители краевой столицы могут выбрать альтернативные варианты: бесплатный и оперативный. Самостоятельный демонтаж устаревшего счетчика запрещен.

Дело в том, что любое вмешательство в работу счетчика считается несанкционированным, а потому расчет за потребленное электричество производится не по показаниям прибора учета или нормативу, а как за хищение электричества – по мощности.

"Заявки по телефону БСК принимает только при заказе услуги "под ключ". Ее цена — 1200 рублей, в которую уже включена стоимость электросчетчика с классом точности 1:0. Оплата вносится на месте проведения работ. В течение часа инспектор БСК снимет контрольные показания со старого прибора учета, демонтирует его и установит новый. Здесь же будут составлены необходимые акты, по которым счетчик введут в эксплуатацию и признают расчетным", — уточняют всю процедуру в компании.

Оперативный вариант установки счетчика будет стоить 500 рублей. Работы производятся в срок от одного до пяти дней с момента поступления заявки. При этом прибор учета абонент приобретает самостоятельно. Чтобы заказать данную услугу, необходимо прийти в сервисные центры компании по адресам: улица Ползунова, 50 и улица Энтузиастов, 34а.

Бесплатный вариант установки сводится к тому, что клиенту нужно дважды вызвать представителя от сетевой компании — для снятия контрольных показаний и для принятия прибора учета к расчетам.

Заявка в данном случае обрабатывается от 5 до 15 рабочих дней. Счётчик потребителем устанавливается самостоятельно. Вся процедура займет от двух недель до двух месяцев.

Консультация и заказ услуги "под ключ" осуществляются по телефону: 50-12-48.