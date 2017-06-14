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29-летний бездомный мужчина совершил кражу в квартире по улице Добролюбова в городе Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

Уточняется, что преступление было совершено 5 июня текущего года. Жители одной из квартир обнаружили, что у них пропали палатки, рюкзак и навигатор, после чего сразу обратились за помощью к стражам порядка. Полицейским удалось найти похитителя спустя чуть больше недели.

В сообщении отмечается, что мужчина без определенного места жительства уже имеет судимость за аналогичное преступление. В данный момент злоумышленник находится под стражей.