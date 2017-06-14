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Союзники и партнеры США в Европе, Азии и на Ближнем Востоке попросили Вашингтон улучшить отношения с Москвой. Такое заявление сделал американский госсекретарь Рекс Тиллерсон, передает РИА Новости.

"Союзники, партнеры, большие и маленькие, и это без исключений… в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-восточной Азии [говорят]: "Пожалуйста, займитесь отношениями с Россией, они должны быть улучшены", — произнес Тиллерсон во время выступления на слушаниях в сенате, отметив, что союзники Штатов уверены, что ухудшение отношений между США и РФ "ухудшит их ситуацию".

Госсекретарь отметил, что это является американским подходом.

Агентство напоминает, что ранее Тиллерсон, комментируя возможность введения новых антироссийских санкций, заявил, что не хотел бы закрытия каналов коммуникации с Москвой. При этом он признал, что отношения двух стран находятся на "самом низком уровне" и продолжают становиться хуже.

"Мы работаем в некоторых областях, чтобы определить, можем ли мы создать базу для переустановки рабочих отношений с российским правительством, которые в наших интересах", — заявил тогда госсекретарь.

По его словам, США предпринимают попытки сотрудничать с Россией по Сирии. При этом Тиллерсон отметил, что данные попытки "прогрессируют в позитивном ключе", отметив, что о результатах говорить преждевременно.