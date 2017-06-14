Фото: Мария Трубина/Amic.ru

Пробки, связанные с транспортировкой тяжелой сельхозтехники на "День сибирского поля", могут наблюдаться на Павловском тракте в ближайшие дни.

Так, в среду в поселок Прутской из Барнаула была направлена первая колонна машин. Всего переброска аграрной техники занимает три дня.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, 14 июня первая колонна сельхозтехники выехала из города в 06:00. Столь раннее время специально выбрано для того, чтобы не осложнять ситуацию на дорогах.

15 июня в это время колонна двинется с улицы Трактовой и далее проследует по Павловскому тракту, 16 июня техника поедет через улицу Власихинскую и далее тем же маршрутом.

Организаторы агропромышленного форума, который состоится 21-22 июня, надеются, что переброска сельхозмашин не создаст больших помех автомобилистам.

Напомним, в этом году на агрофорум "День сибирского поля" приглашены представители федерального правительства, Госдумы, Минсельхоза России, а также делегации регионов Сибирского федерального округа, ведущие эксперты агропромышленного комплекса, представители агроснабженческих предприятий, сервисных и маркетинговых служб и сами аграрии.